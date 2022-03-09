Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 10 geriledi

Doğalgaz, Avrupa'da dün günü megavatsaat başına bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 euroya düştü.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını artırmıştı. Dün itibarıyla yükseldiği yerden iniş trendine giren Avrupa'da dün günü megavatsaat başına 215 eurodan kapatan doğalgaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 euroya indi.

PAZARTESİ GÜNÜ DOĞALGAZ FİYATI 345 DOLARLA TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 euroyla tarihi seviyeleri görmüştü.

Nisan vadeli doğalgaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 205 eurodan açıldı.

DOĞALGAZ MEGAVATSAAT BAŞINA 194 EURO OLDU

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 11.30'da dünkü kapanış seviyesi olan 215 euroya göre yüzde 10 azalarak megavatsaat başına 194 euroya geriledi.

ALMANYA, AVRUPA TARAFINDA RUSYA'DAN DOĞALGAZ ALIMINI YASAKLAMAYINCA FİYATLAR DENGELENDİ

Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğalgaz fiyatlarını yükseltiyordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB'NİN KIŞ SONUNA KADAR LNG İTHALATI YAPTIKLARINI BELİRTMESİ DE FİYATLARIN İNMESİNDE ETKİLİ OLDU

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğalgaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.