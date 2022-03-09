Euro
16.05
1.58%
Dolar
14.64
1.29%
Altın
947.58
-0.67%
Borsa
2040
1.43%
Bitcoin
612.072
7.93%
BTXN Coin
38.35
0.26%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 10 geriledi

    Doğalgaz, Avrupa'da dün günü megavatsaat başına bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 euroya düştü.
    • AA
    • 09.03.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 10 geriledi

    Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını artırmıştı. Dün itibarıyla yükseldiği yerden iniş trendine giren Avrupa'da dün günü megavatsaat başına 215 eurodan kapatan doğalgaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 euroya indi.

    PAZARTESİ GÜNÜ DOĞALGAZ FİYATI 345 DOLARLA TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 euroyla tarihi seviyeleri görmüştü.

    Nisan vadeli doğalgaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 205 eurodan açıldı.

    Avrupa da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 10 geriledi #1

    DOĞALGAZ MEGAVATSAAT BAŞINA 194 EURO OLDU

    Fiyatlar, Türkiye saatiyle 11.30'da dünkü kapanış seviyesi olan 215 euroya göre yüzde 10 azalarak megavatsaat başına 194 euroya geriledi.

    ALMANYA, AVRUPA TARAFINDA RUSYA'DAN DOĞALGAZ ALIMINI YASAKLAMAYINCA FİYATLAR DENGELENDİ

    Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğalgaz fiyatlarını yükseltiyordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

    AB'NİN KIŞ SONUNA KADAR LNG İTHALATI YAPTIKLARINI BELİRTMESİ DE FİYATLARIN İNMESİNDE ETKİLİ OLDU

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğalgaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.


    İlginizi Çekebilir

    UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak?
    Futbol

    UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak?

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti
    Gündem

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

    Görüş Bildir