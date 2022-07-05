Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 5,3 yükseldi

Avrupa'da megavatsaat başına 171,6 euroya ulaşan doğalgaz fiyatı, Norveç'teki grev nedeniyle dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.

TTF'de işlem gören gaz kontrat fiyatı, megavatsaat başına 171,6 euro

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162,9 eurodan kapandı. Avrupa için önemli bir doğal az tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,3 artışla 171,6 euroya yükseldi.

Greve çözüm bulunamazsa üç sahada daha çalışmalar kesilecek

Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğalgaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.