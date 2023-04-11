Avrupa'da perakende satışlar şubat ayında düştü Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

AA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enflasyon sorunu yaşayan Avrupa ülkelerinde perakende satışlar düşüşte.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayınladı.

AB'de perakende satışlar, aylık yüzde 0,91 düştü

AB'de perakende satışlar şubatta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,1 düştü.

Euro Bölgesi'nde satışlar aylık yüzde 0,8 geriledi

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta, ocak ayına göre yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 geriledi.

Beklenti

Perakende satışların şubatta aylık yüzde 0,8, yıllık ise yüzde 3,5 gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Aylık en fazla düşüş yüzde 10,5 ile Slovenya'da

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 10,5 ile Slovenya'da, yüzde 2 ile Macaristan ve Polonya'da, yüzde 1,6 ile İsveç'te görüldü.

Yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 10,1 ile Macaristan'da

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,5 ve Almanya'da yüzde 7 geriledi.