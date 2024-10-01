Avrupalılar kahve ithalatına 10 milyar eurodan fazla harcadı Avrupalılar geçen yıl kahve ithalatına 10 milyar eurodan fazla harcayarak "servet" denebilecek önemli bir miktarı gözden çıkartmış oldu.

AA

"1 Ekim Uluslararası Kahve Günü" dolayısıyla kahve üretimi, gelir ve giderler masaya yatırılıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), üye 27 ülkenin 2023 yılı kahve ithalatına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 2,7 milyon tonluk kahve ithalatına toplam 10,6 milyar euro ödeme yaptı.

KAHVE İTHALATINDA İLK SIRADA BREZİLYA VAR

AB'nin kahve ithalatında ilk sırayı 922 bin tonla Brezilya aldı.

Brezilya'yı, 652 bin tonla Vietnam, 206 bin tonla Uganda, 169 bin tonla Honduras, 118 bin tonla Hindistan, 113 bin tonla Kolombiya, 83 bin tonla Peru ve 68 bin tonla Endonezya izledi.

KAHVE ALAN AB ÜLKELERİ

Bu dönemde, Almanya 911 bin ton, İtalya 625 bin ton, Belçika 278 bin ton, İspanya 249 bin ton ve Fransa 184 bin ton kahve ithal etti.

Öte yandan, AB ülkeleri 2023'te toplam değeri 13 milyar euro olan 2,3 milyon ton kavrulmuş kahve üretimi yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)