Avrupa'nın gaz depoları alarm veriyor: Doluluk oranı üçte birin altına indi

Avrupa'nın depolarındaki doğalgaz hızla tüketildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının üçte birin altına düştüğünü belirtti.

Gazprom'un uyarısına göre, kışa hazırlık için doldurulan tüm gaz kullanıldı.

ALMANYA VE FRANSA'DAKİ DEPOLAR ORTALAMANIN ALTINDA

Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'daki depolardaki doluluk oranının, Avrupa ortalamasının altına düştüğüne işaret edilen açıklamada, Almanya'daki depoların yüzde 23, Fransa'daki depoların ise yüzde 23,6 doluluk oranına gerilediği kaydedildi.

"ŞU ANDA REZERV KULLANILIYOR"

Açıklamada, kışa hazırlık için depolanan tüm gazın tüketildiği bilgisine yer verilirken, "Avrupa'daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir." denildi.

RUSYA'NIN AVRUPA PAZARI HEDEFİ UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN SEKTEYE UĞRADI

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk ederken bu hacim, 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.