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    Avustralya'da politika faizi 10 yılın zirvesine çıktı

    Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 10 yılın zirvesi olan yüzde 3,1'e çıkardı.
    • 06.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:30
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    Avustralya'da politika faizi 10 yılın zirvesine çıktı

    Dünyada artan enflasyona çözüm olarak merkez bankaları faiz artırımına devam ediyor.

    Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini 10 yılın zirvesine çıkardı ve faiz artırımlarının devam edeceği şeklindeki değerlendirmesini korudu.

    Mayıs ayından bu yana 300 baz puan artış yaşandı

    RBA, bu yılın son para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,1'e çıkardı. RBA böylece mayıs ayından bu yana 300 baz puan faiz artırımına gitmiş oldu.

    Faiz artışı bekleniyordu

    Reuters anketine katılan 30 ekonomistin tamamı, RBA'nın politika faizini art arda üçüncü kez 25 baz puan artırmasını bekliyordu.

    Avustralya


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