Ayakkabısını tamir ettiren arttı! Ordu'da kunduracılar 'altın' çağını yaşıyor Kış aylarının gelmesi ile birlikte çizme ve botlar kullanılmaya başlandı. Fahiş fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen vatandaşlar da yenisini almak yerine, eski ve yıpranmış ayakkabılarını elden geçirmek için tamir ettiriyor.

İHA

Kış mevsimi ile birlikte kışlık giyecekler de ortaya çıktı.

Ayakkabını eski olan bazı vatandaşlar da ayakkabı sektöründeki fiyat artışları sebebiyle tamir yaptırmayı seçiyor.

Kunduracılar, geçen yıllara göre işlerinde ciddi oranda artış olduğunu belirtiyor.

Ordu’da ayakkabı tamircilerine yönelen vatandaşlar, kundura esnafının yüzünü güldürmeye başladı.

Eski ayakkabılar onarılıyor

Eski ayakkabıları revizyon ve onarım sonrası yeni hale getirdiklerini ve uzun süre vatandaşların ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen kunduracılar, müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirtiyor.

“Kunduracılık mesleği altın çağını yaşıyor”

Altınordu ilçesinde yaklaşık 45 yıldır mesleğini devam ettiren Türkay Yavaş, müşteri hareketlerini şu sözlerle dile getirdi:

Şu anda kunduracılık mesleği altın çağını yaşıyor. Artık fiyatlar yüksek olduğu için insanlar yapılmayacak durumdaki ayakkabıları da yaptırarak ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Biz de burada ayakkabıların tamiratını yaparak insanlara teslim ediyoruz.

"Çırak bulamıyoruz"

Ama artık bu meslekte çırak da bulamıyoruz, yeni elemanlar yetişmiyor.

"İnsanlar yenisini almak yerine tamir ettiriyor"

43 yıldan bu yana mesleğini sürdüren Mehmet Aydın da özellikle tamirat işlerinin arttığını belirterek, şu bilgileri verdi.

İnsanlar yenisini almak yerine tamir ettiriyor. Şu anda el yapması ayakkabılar da bin 300 TL civarında. Bu nedenle insanlar elindekileri tamir ettiriyor, bu sayede daha uygun oluyor. Uygun fiyatlarla tamirat yapmaya çalışıyoruz, eski ayakkabıları yeni hale getiriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)