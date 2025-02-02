Aydın’da en düşük çay fiyatı: 13,5 TL

İHA

Türkiye'de çay içmek çok yaygın ve dolayısıyla dışarıda içilen çayın bedeli de pahalılık sembollerinden biri.

Aydın’ın Efeler ilçesinde geleneksel içeceklerden olan çaya zam gelirken, çay ocaklarında 13,5 TL olan çay, kahvehanelerde 15 TL oldu.

Günlük yaşantının vazgeçilmezlerinden olan çaya bu hafta itibariyle yeni bir zam geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kahveciler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat listesi çay ocağı ve kahvehane işletmelerine teslim edildi.

9 LİRALIK ÇAY 13,5 LİRAYA ÇIKTI

Bugüne kadar çay ocaklarında 9 TL’ye satılan çay, 13,5 TL, kahvehanelerde 10 TL’ye satılan çay ise 15 TL oldu.

TÜRK KAHVESİ 40 TL

Yine vazgeçilmez lezzetlerden olan Türk Kahvesi ise 40 TL oldu.