Kruvaziyerler Aydın'ın Kuşadası ilçesine turist taşımaya devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesine ABD'li yolcuları taşıyan "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyer yanaştı.

Bahama bayraklı çoğunluğu ABD vatandaşı 4 bin 600 kişilik kafileyi taşıyan gemi, tur programı kapsamında Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

YOLCULAR EFES ANTİK KENTİ VE MERYEM ANA EVİ'NE GİTTİ

Gemiden ayrılan turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilerin bir kısmı ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Kruvaziyerler yanaştıkları limanlarda hareketliliğe neden oluyor ve yolcular yaptıkları harcamalarla ekonomiyi canlandırıyor.