Yatırımın yeni dengeleri İstanbul’da konuşulacak

Yenilikçi Yatırım Zirvesi, 6 Mayıs’ta finans uzmanlarını bir araya getiriyor.

Küresel piyasalarda artan oynaklık, enflasyon baskısı ve dijitalleşmenin etkisiyle yatırım tercihleri hızla değişirken bu dönüşümün ana başlıkları, 6 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Yenilikçi Yatırım Zirvesi’nde ele alınacak.

CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek zirve; farklı disiplinlerden finans uzmanlarını aynı platformda buluşturacak. Bireysel yatırımcılar, portföy yöneticileri ve finans profesyonellerini bir araya getirecek zirve; değişen yatırım araçlarını ve yatırımcı davranışlarını çok boyutlu şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Zirvede; kıymetli madenlerden tematik fonlara, dijital varlıklardan parçalı sahiplik modellerine kadar uzanan alternatif yatırım araçları masaya yatırılacak. Gün boyu sürecek oturumlarda, yatırımcıların artan volatilite karşısında portföy çeşitlendirme ihtiyacı, farklı varlık sınıfları arasında denge kurma arayışı ve yeni nesil yatırım enstrümanlarının sunduğu imkanlar ele alınacak.

ULUSLARARASI İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Zirvenin açılışında, küresel sermaye piyasalarında GE Capital ve CBRE gibi kurumlarda üst düzey görevler üstlenmiş uluslararası yatırım danışmanı David Haine ile Taranis Capital COO’su Mark Walker, küresel sermaye akımları ve değişen yatırımcı reflekslerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Makro ekonomik görünüm başlığında ise Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Peninsula Corporate Finance Kurucu Ortağı M. Fatih Keresteci; enflasyon, faiz ve döviz dinamikleri çerçevesinde yatırım kararlarının nasıl şekillendiğini ele alacak.

Zirvede ayrıca, İslam Memiş ve gayrimenkul finansmanı alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali Hepşen de yatırımın farklı alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

YENİ PORTFÖY YAKLAŞIMI ELE ALINACAK

Zirve kapsamında ayrıca alternatif yatırım araçlarının yükselişi, dijital varlıkların finansal sistemdeki rolü ve yatırımcıların risk-getiri dengesini yeniden kurgulama ihtiyacı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Artan belirsizlik ortamında yatırımcının tek bir varlık sınıfına bağlı kalmak yerine farklı enstrümanları birlikte değerlendirdiği yeni portföy yaklaşımı, zirvenin ana tartışma eksenini oluşturuyor.

Yatırım dünyasında “hangi araca yatırım yapılmalı” sorusunun yerini giderek “portföy nasıl kurgulanmalı” sorusunun aldığı bir dönemde, zirve bu değişimi çok boyutlu bir perspektifle ele almayı hedefliyor.