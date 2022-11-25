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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda en yüksek değerin görüldüğünü, mücadelenin ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için tüm adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.
- 25.11.2022 - 22:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kapanış konuşmasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyonda en yüksek değeri gördük. Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz."