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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda en yüksek değerin görüldüğünü, mücadelenin ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için tüm adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.