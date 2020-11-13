Bakan Ruhsar Pekcan: İhracatçılara uluslararası piyasadan 561 milyon dolar kredi sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara uluslararası piyasadan 561 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara yönelik yapılan kredi desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemi dönemine özel sağlanan kolalıkları ele alan Bakan Pekcan, verilen sendikasyon kredilerinin 1 yıl vadeli olduğunun altını çizdi.

Bakan Pekcan kredilerle ilgili, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı. Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli." açıklamasını yaptı.

"PİYASALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYDUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Bakan Pekcan şöyle devam etti:

"Söz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi. Eximbank, 2020'de 2.5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

TÜRK EXİMBANK, 561 MİLYON DOLAR TUTARINDA 1 YIL VADELİ YENİ FİNANSMAN SAĞLADI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397 milyon 900 bin euro ve 99 milyon 800 bin dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi.

Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2,50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2,75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.

BU YILIN SONUNA KADAR 350 MİLYON DOLAR İLAVE KAYNAK SAĞLANACAK

Türk Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2 milyar 500 milyon dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."