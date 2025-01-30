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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak, kadın istihdamının, toplam istihdama oranla 2 kat daha fazla artırıldığını aktardı.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ: YÜZDE 21

Mehmet Şimşek, buradaki toplantıda enflasyon hedefi ile ilgili olarak "Bu sene hedefimiz yüzde 21'e kadar düşürmek." dedi.

"KONUT ARZI ARTIRILACAK"

Şimşek toplantıda konut arzını artırarak kiraları bu anlamda daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

Biliyoruz özellikle dar kesimli vatandaşımız için hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Özellikle de büyükşehirlerde bu bir sorundur. Onun için önümüzdeki dönemde bir konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, kiraları bu anlamda daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz.

ENERJİDE HAZİNE DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

En önemli şey bizim yenilenebilir enerjiyi devreye almamız. 2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 TL’lik elektrik faturasının 60 TL’sini Hazine karşılıyor.

Bize maliyeti 100 TL ise biz bunu 40 TL’ye size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 TL’lik doğalgaz faturasının 63 TL’sini devlet karşılıyor. Rusya’dan ithal ettiğimiz doğalgazın maliyeti 100 TL ise biz bunu 37 TL’ye hanehalkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var.

ŞUBAT AYINDA ZENGİNLERİ ETKİLEYEN SÜBVANSİYON KALDIRILACAK

Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019’dan bu yana biz 61,5 milyar TL’lik 4,1 milyon haneye enerji desteği sağlanmış.

ASGARİ ÜCRET

Şu anda asgari ücrete kadar bütün ücretlerden biz sıfır vergi alıyoruz. Net asgari ücret AK Parti hükümetlerinden önce 184 TL’ydi bugün 22 bin TL’nin üzerine çıkmış durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz.

MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı neredeyse 44 bin TL’ye çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan 1220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var.

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"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRÇOK ADIM ATACAĞIZ"

Kadın istihdamını artırmak için birçok adım attık. Doğum ve süt izinlerini 16 haftaya çıkardık. Kadınların istihdamını 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde adımlar atacağız. Evde imal edilen ürünleri biz şu an vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri kurumlar vergisinden istisna. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti tanıyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız

İHRACATÇILARA KREDİ İMKANI

İhracatçılarımızı kredi imkanlarını olağanüstü artırdık. Geçen sene 580 milyar TL, piyasa faizinin çok altında kredi imkanı sunduk. Kredi maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 28’e düşürdük. Yani piyasa faizinin çok altında.

"EKONOMİDE BİR BAŞARI VAR"