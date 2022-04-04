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    Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması

    Enflasyon rakamları ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye’de de enflasyon çok yüksek ama boyutu görmek lazım" dedi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:17
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    Bakan Vedat Bilgin'den enflasyon açıklaması

    TÜİK, mart ayı TÜFE verilerini açıkladı…

    Buna göre TÜFE, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

    "TÜRKİYE'DE DE ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"

    Enflasyon rakamları ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

    Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek." dedi.

    "BOYUTU GÖRMEK LAZIM"

    "Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." diyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

    ENFLASYON FARKI TEMMUZDA YANSIYACAK MI?

    "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız."

    3600 EK GÖSTERGE

    3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Bakan Bilgin, "Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek." diye konuştu.


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