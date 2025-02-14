Bakanlığın fiyat karşılaştırmalı sitesi fırsatçıları ortaya çıkardı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 11 Şubat'ta devreye geçen fiyat karşılaştırmalı alışveriş sitesi aynı semtteki marketlere fokuslanıyor.

7 zincir marketin verilerinin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılarak yapılan proje ile vatandaşlar, 50 bine yakın ürünün fiyatlarını karşılaştırabiliyor.

Bakanlığı'nın market fiyatlarını karşılaştıran uygulaması hayata geçtikten sonra büyük ilgi gördü.

Vatandaşların zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabildiği "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini aktif kullanıyor.

MİLYONLARCA ÜRÜN ARANDI

Platformu kısa sürede binlerce kişi ziyaret ederken, milyonlarca arama yapıldı.

Vatandaşların, ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Site daha ilk günlerde fırsatçılık yapan işletmeleri ortaya çıkarttı.

AYNI SEMTTE İKİ KAT FİYAT FARKI TESPİT EDİLDİ

Uygulama ile aynı semtte faaliyet gösteren zincir marketler arasında iki kata varan fiyat farkları tespit edildi.

Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada “Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur.” paylaşımlarında bulundu.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ TAVSİYE FİYATININ EKLENMESİNİ İSTİYOR

Tüketici dernekleri, bu durumun önüne siteye eklenecek tavsiye fiyat uygulamasıyla geçilebileceğini ifade etti.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ PLATFORMU FAYDALI BULUYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.

Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.

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