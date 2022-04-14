Balık sezonu yarın sona eriyor

Her yıl 1 Eylül'de başlayan balık avcılığı 7 aylık sürecin ardından 15 Nisan'da sona eriyor. Balık avcılığına ayrılan süre de yarın sonlanacak.

Balık sezonuna "vira bismillah" diyerek başlayan balıkçılar, bütün sezon boyunca gece-gündüz çalıştılar ve teknelerini doldurarak Türkiye'yi balığa doyurdular. Hamsiden palamuda kadar birçok ürünün mutfaklara girmesini sağlayan balıkçılar, kanarında çalışanlara da istihdam olanağı sağlayarak ekonomiye can verdiler.

Balıkseverler taze balık için olta balıkçılarına kalacak

Balık avı sezonu yarın sona erince tekneler bakıma alınacak. Amatör balıkçılar oltalarıyla balık tutmaya devam edecek ama artık tezgahlarda bu kat-dar taze balık bulunamayacak.

Yasak, balıkçılığın gelişmesi için gerekli

Balık avı süresinin kısıtlı olması, balık neslinin üremesi, yaşama alanlarının genişlemesi ve balıkçılığın geleceği için bir zorunluluk olarak doğdu.

Endüstriyel balıkçılık sezonu bitiyor

2021-2022 dönemine ilişkin balıkçılık av sezonu yasağı, endüstriyel avcılık (gırgır ve trol av araçlarıyla) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, av sezonu yasağı ve yeni döneme ilişkin bilgi verildi.

Akdeniz'de sezon 15 Eylül'de başlayacak

Buna göre, tüm denizlerde endüstriyel balık avcılığı yasağı yarın itibarıyla uygulamaya konulacak. Yeni av sezonu ise Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yasaktan muaf

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf tutuldu. Bu kategorideki balıkçılar, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Halkın balık ihtiyacını karşılayacak imkan bulunuyor.

Çiftlik balıkları üremeye devam edecek

Yasak sezonda, gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor.

Geçen yıl denetimlerde 27 milyon 597 bin lira idari para cezası kesildi

Bakanlık, yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yürütüyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 2021 yılında 193 bin 608 denetim gerçekleştirilirken kaçak avcılıkla elde edilen 1.061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine de 27 milyon 597 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kurallara uygun avlanmadığı gerekçesiyle el konulan 152 geminin mülkiyeti kamuya geçirildi.

Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol sürecek

Avlanma yasağının başlayacağı yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.