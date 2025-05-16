Balon balığı avcılığı desteği artırıldı: Tane başı 35 TL ödeme yapılacak

AA

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TANE BAŞI 35 LİRAYA ÇIKARILDI

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı.

Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ayrıca, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar ödenen komisyonun tutarı yüzde 0,05'e düşürüldü.

Kararları Tarım ve Orman Bakanlığı uygulayacak.

BALON BALIĞI FAMİLYASINDAKİ EN ZEHİRLİ TÜR

Balon balıkları ailesi ya da bilimsel adlarıyla Tetraodontidae familyası, üst sınıf olarak Tetraodontiformes takımına ait bir ailedir.

Genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir.

Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir bulunmaz. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar.

Tetrodotoksin (TTX) kimyasalı, balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde bulunur ve karaciğerlerinde depolanır. Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor.

Zehirli etlerinden dolayı ticari değerleri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir.

BİRÇOK SANAYİ KOLUNDA KULLANILIYOR

Balon balığı, sadece ekosistem üzerinde yarattığı tahribat nedeniyle değil, aynı zamanda ilaç, deri ve tekstil sektörlerinde potansiyel bir ekonomik değer taşıması açısından da önemli bir hedef haline gelmiş durumda.

Bakanlık, bu balıkların farklı sanayi kollarında kullanılarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.