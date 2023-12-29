Bankacılık sektörü hızla büyüyor: Aktiflerde yüzde 57,1 artış! BDDK, yayınladığı raporla birlikte bankacılık sektörünün verilerini gözler önüne serdi. Bankacılık aktiflerinin yıllık olarak yüzde 57,1 arttığı kaydedildi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

BDDK'nın raporunda paylaştığı bankacılık sektörü aktifleri kasımda, 22 trilyon 539 milyar 870 milyon lira oldu.

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Kasım 2023 döneminde, 2022 sonuna kıyasla yüzde 57,1 arttı.

Rapora göre, sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 8 trilyon 192 milyar 480 milyon lira artış kaydetti.

Krediler 2022 sonuna göre yüzde 49,4 çoğaldı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, 2022 sonuna göre yüzde 49,4 artarak 11 trilyon 326 milyar 915 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 60,9 yükselerek 3 trilyon 815 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,51

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,51 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat, yüzde 59,5 arttı

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 59,5 artarak 14 trilyon 130 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı yüzde 40 yükseldi

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 40 artışla 1 trilyon 968 milyar 371 milyon liraya ulaştı.

Kasım 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 535 milyar 471 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,29 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)