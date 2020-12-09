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Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı

Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ürünler il ve ilçe bazında tek tak açıklanıyor.