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- Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı
Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ürünler il ve ilçe bazında tek tak açıklanıyor.
- İHA
- 09.12.2020 - 10:34
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bayburt ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.
BAYBURT HAVZASINDA 2021 YILINDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLER
Buna göre Bayburt merkez ilçede; arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates desteklenecek.
Aydıntepe’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates; Demirözü’nde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri ve patates ürünleri destekleme kapsamında olacak.