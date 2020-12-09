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    Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ürünler il ve ilçe bazında tek tak açıklanıyor.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 10:34
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    Bayburt havzasında 2021'de desteklenecek ürünler açıklandı

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bayburt ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

    BAYBURT HAVZASINDA 2021 YILINDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

    Buna göre Bayburt merkez ilçede; arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates desteklenecek.

    Aydıntepe’de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates; Demirözü’nde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri ve patates ürünleri destekleme kapsamında olacak.

    Bayburt havzasında 2021 de desteklenecek ürünler açıklandı #1

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