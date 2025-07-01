Baykar, İtalya'nın havacılık devi Piaggio Aerospace'i resmen devraldı

Türkiye’nin önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinden Baykar, İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in devralma sürecini resmen tamamladı. Satın alma işleminin onuruna Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon düzenlendi.

TARİHİ İMZA, ROMA'DA ATILDI

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio'nun olağanüstü komiserleri ve çok sayıda üst düzey isim katıldı. Baykar ve Piaggio temsilcileri, son imzaları burada atarak süreci resmen tamamladı.

BÜYÜKELÇİ ÜLGEN: "İLHAM VERİCİ BİR İŞ BİRLİĞİ"

Büyükelçi Ülgen, iki ülke arasındaki bu stratejik ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Avrupa ve ötesi için daha güvenli ve umut verici bir gelecek adına atılmış ilham verici bir adım” ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR: "FİNANSAL DEĞİL, STRATEJİK BİR YATIRIM"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu devralmanın sadece ekonomik değil, stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı:

Bu tarihi markayı yeniden canlandırmak bizim için büyük bir gurur. Piaggio’yu güçlü, sivil ve yenilikçi bir havacılık markası haline getirmek istiyoruz. Amacımız sadece Türkiye için değil, İtalya ile ortaklığımız için de bu süreci bir başarı hikayesine dönüştürmek.

İTALYAN BAKAN: "TÜRKİYE, AVRUPA'MIZIN BİR PARÇASI"

İtalya İşletmeler Bakanı Urso da Piaggio’nun yeniden yapılandırılması ve Baykar-Leonardo iş birliğine dikkat çekerek, “Bu stratejik ortaklık, Avrupa’nın savunma geleceği açısından belirleyici bir adım. Türkiye de Avrupamızın ayrılmaz bir parçası” dedi.

KARŞILIKLI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Resepsiyonun ardından Piaggio Aerospace, Baykar’ı “Dünyanın en büyük S/İHA üreticisi” olarak tanımlayarak, “Gelecek göklerde!” mesajıyla Baykar ailesine katıldığını duyurdu. Baykar da “Havacılığın geleceğini birlikte inşa edeceğiz” paylaşımıyla bu mesaja yanıt verdi.

Baykar, geçtiğimiz yılın sonunda İtalyan hükümetinden devralma için onay almış, bu gelişme İtalya ve Türkiye'de geniş yankı uyandırmıştı.

Bu stratejik adım, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık iş birliğini yeni bir boyuta taşıyor.