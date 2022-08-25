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    Bazı deniz ürünleri için artık gümrük vergisi alınmayacak

    İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamına bir grup deniz ürünü daha eklenerek genişletildi.
    • 25.08.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:31
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    Bazı deniz ürünleri için artık gümrük vergisi alınmayacak

    İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi.

    İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.

    Akdeniz kalamarları listeye eklendi

    Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.

    Bazı deniz ürünleri için artık gümrük vergisi alınmayacak #1

    Gümrük vergisinden yeni muaf olan deniz ürünleri:

    • Nil levreği,
    • Kömür balığı,
    • Sığ su berlam balıkları,
    • Arjantin berlam balıkları,
    • Alaska mezgit balıkları,
    • Gelincik balığı,
    • Yaldızlı pisi balığı,
    • Akdeniz kalamarı.

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