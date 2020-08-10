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- BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini düşürdü
BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini düşürdü
Aktif Rasyosu değer hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düştü.
- AA
- 10.08.2020 - 09:15
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini düşürme kararı aldı.
Değer hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldü.
"İLAVE DÜZENLEMELER YAPILABİLECEK"
BDDK'den yapılan açımlamada, "İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.