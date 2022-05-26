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    BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz

    Kripto paralar dünyada geçerlilik kazandı ve finans dünyasının bir parçası olarak kabul görüyor. Türkiye de kripto para piyasasıyla ilgili yasal düzenleme yapma hazırlıklarına başlandı.
    • 26.05.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 18:06
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    BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz

    Kripto para konusunda dünyada işlemler başlatıldı ise de bu yeni finasal varlık için yasal düzenlemeler henüz başlangıç noktasında.

    Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen "3’üncü Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı"nda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de kripto para konusunda, dünyada henüz çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını ifade etti.

    Türkiye'de yasal düzenlemeler başlatıldı

    Akben, konuşmasında kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye'de yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti. Akben, kripto para konusunun insanların kafasını karıştırdığını, dünyada birçok ülkede bu alanda düzenleme yapılmadığını ve Türkiye'de gerekli toplantıların yapıldığını dile getirdi.

    "Kripto para konusunda kafalar karışık"

    DHA'na göre dijital paranın yeni olması nedeniyle kafalarda karışıklık oluşturduğunu ve bu konuda düzenlemeler yapılması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Akben, şöyle devam etti:

    "Kripto para düzenlemesiyle ilgili dijital tarafta ne yapılabilir konusundaki Ankara toplantısından buraya geldim. Elbette kripto para konusunda da çalışmalar var. Kafalar karışık bu konuda. Bu konuda dünyanın birçok ülkesinde henüz bir düzenleme yapılmamış. Bu para neyin yerini alacak, sistem nereye evrilecek.

    BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz #1

    Yeni olduğu için çekince var

    Yeni olan bir şeye karşı çekince her zaman olduğu gibi dikkatli davranma şeklinde gerçekleşiyor.

    Katılım finans kanunu üzerinde çalışılıyor

    Biz İslami finans tabirini katılım finans olarak kullanıyoruz. Katılım finans çalışmaları kanununda son safhalara geldik. Ülkemizde bankacılık hakim bir sistemden bahsediyoruz. Katılım bankalarının sektör içindeki payı yüzde 8'lerde ama sermaye içindeki payı yüzde 5'lerde. Krediler tarafında yüzde 10'larda. KOBİ kredileri tarafında ise yüzde 30'larda.

    BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz #2

    Türkiye'de tasarruf açığı var

    Ülkemizde de bir tasarruf açığı var. Büyümek istiyoruz haliyle yabancı kaynak sağlamak istiyoruz. Son dönemlerde dünyada bir enflasyon problemi yaşıyoruz, enerji problemi yaşıyoruz. Bundan en fazla etkilenen ülkelerden de birisiyiz.

    Amaç enflasyon sarmalından kurtulmak

    Beklentimiz enflasyon sarmalından yakın zamanda kurtulmak. Alternatif finans ürünlerini çağımızdan önce yakalamak isteyenlerden önce yakalamak zorundayız. Bizim gibi tasarruf açığı olan ülkelerde yeni teknolojiler, yeni yatırım alanları yaratmak elbette çok önemli. İslami finans mevcudun devamı şeklinde olduğu takdirde bir anlam ifade etmez. Mutlak suretle bir alternatif haline gelmesi lazım. Burada büyük bir pasta var. Büyük bir rekabet var. Karşıda daha büyük bir grup var."

    BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz #3


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