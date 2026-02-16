BDDK: Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 24,2 trilyon TL oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, 2025 Aralık itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 24 bin 204 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 23 trilyon 246 milyar TL’si bankalar (65 banka), 370 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 281 milyar TL’si faktoring şirketleri (54 faktoring şirketi) ve 308 milyar TL’si finansman şirketleri (24 finansman şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 740 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 711 milyar TL’si bankalara; 13 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 11 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 5 milyar TL’si finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 3 oldu.

TİCARİ KREDİLER 18,3 TRİLYON TL OLDU

Ticari krediler yüzde 43 artarak 18,3 trilyon TL’ye ulaştı. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti. Nakdi krediler içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 39 artarak 9.443 milyar TL olurken; YP krediler ise yüzde 47 artarak 8.848 milyar TL oldu. YP kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti. Toplam gayri nakdi krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 9.016 milyar TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 19 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Aralık 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,3 ile inşaat sektörü oldu. Yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektör ise yüzde 85 ile enerji sektörü oldu.

BİREYSEL KREDİLER 5,9 TRİLYON TL OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 49 artarak 5.914 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 31 milyar TL’lik bireysel kredinin 18 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredilerin yüzde 49’unu kredi kartları, yüzde 25’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 12’sini konut kredileri, yüzde 1’ini taşıt kredileri ve yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİ KULLANAN MÜŞTERİLERİN SAYISI 43,6 MİLYON KİŞİ OLDU

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,8 milyon kişi artarak 43,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 136 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İLK DEFA KREDİ KULLANANLAR:

Aralık ayında 240 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 190 bin kişi ilk defa kredi kartı, 152 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullanırken, ilk defa taşıt kredisi kullanan kişi sayısı 33 bin oldu. 18 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

BİREYSEL KREDİ KARTI LİMİT KULLANIM ORANI YÜZDE 21 OLDU

Bireysel kredi kartlarında 0-100.000 TL limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 39 iken, söz konusu aralığın tutar olarak payı yüzde 6’dır. Aralık ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarındaki 14 trilyon TL’lik toplam limitin kullanım oranı yüzde 21 oldu.

İSTANBUL, BİREYSEL KREDİDE EN YÜKSEK PAYA SAHİP İL OLDU

Aralık 2025 itibarıyla İstanbul yüzde 27, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.