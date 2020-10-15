Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekler en az 2 bin lira olacak

Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekler en az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kimsenin 2 bin liranın altında destek almayacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına katıldı.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını sürecinde üreticiye desteği kesmediklerini, tarıma yeni paydaşlar kazandırdıklarını söyledi.

ÜRETİCİYE YENİ DESTEKLER BAŞLADI

Üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini belirten Pakdemirli, şu şekilde konuştu:

DESTEK 2 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAYACAK

"2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik."