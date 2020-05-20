Benzin ve motorine zam yapıldı

Zamlı fiyatlar sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de son tarife belli oldu.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'na (EPGİS) göre, Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.