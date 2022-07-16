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Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

Dört gözle beklenen benzin fiyatlarında umut veren bir haber geldi. 19 Temmuz Salı günü itibariyle benzinde 96 kuruş indirim öngörülüyor.