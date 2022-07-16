Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.941
-0.50%
BTXN Coin
7.47
1.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

    Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

    Dört gözle beklenen benzin fiyatlarında umut veren bir haber geldi. 19 Temmuz Salı günü itibariyle benzinde 96 kuruş indirim öngörülüyor.
    • 16.07.2022 - 22:08
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını merakla takip ediyor.

    Güncel fiyatlar

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,36 TL'den satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 23,65 TL...

    96 kuruş indirim

    Brent petrol 101,13 dolardan işlem görürken, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim bekleniyor.

    Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    15 Temmuz 2022 selası saat kaçta okunacak?
    Yaşam

    15 Temmuz 2022 selası saat kaçta okunacak?

    Görüş Bildir