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    Benzine zam

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 21:42
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    Benzine zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren benzin fiyatlarına 29 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

    Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansımayacak.

    BENZİNE 29 KURUŞ ZAM

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

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