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Benzine zam
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 21:42
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren benzin fiyatlarına 29 kuruş zam yapılacağını duyurdu.
Yapılan zam, pompa fiyatlarına yansımayacak.
BENZİNE 29 KURUŞ ZAM
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.