Benzine zam yolda: İşte yeni fiyatlar

Brent petrolde yaşanan artışlar, akaryakıt fiyatlarına 3,19 lira zam olarak yansıyacak.

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını artırdı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ ZAMMI AZALTACAK

3,19 lira olan zam, eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİNE 80 KURUŞ ZAM

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.

YENİ BENZİN FİYATLARI ŞÖYLE OLACAK

İstanbul'da benzinin 61,12 liraya,

Ankara'da 62,08 liraya,

İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.