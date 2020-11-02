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    Berat Albayrak: Pandemiye rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İSO İmalat PMI Endeksi ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:05
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    Berat Albayrak: Pandemiye rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalat sanayiindeki büyümenin 5 aydır devam ettiğini ve geçen aya göre hız kazandığını açıkladı.

    "BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR"

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." dedi.

    Berat Albayrak: Pandemiye rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor #1

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