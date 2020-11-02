Berat Albayrak: Pandemiye rağmen ihracat siparişleri büyümeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İSO İmalat PMI Endeksi ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalat sanayiindeki büyümenin 5 aydır devam ettiğini ve geçen aya göre hız kazandığını açıkladı.

"BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." dedi.