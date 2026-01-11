BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2025'i 2,2 trilyon lirayla kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te devreye girerek 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 156 bin 229'a ulaştı.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 TRİLYON OLDU

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 811 milyar 854 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 222 milyar 70,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira oldu.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 430 BİNİ GEÇTİ

BES'ten emekli olan kişi sayısı da 2025 sonu itibarıyla 432 bin 793'e ulaştı.

Yıl sonu itibarıyla Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) tarafında, çalışan fon tutarı olan 121 milyar 40,9 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 8 milyar 199,4 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 129 milyar 240,3 milyon lirayı buldu.

OKS'deki katılımcı sayısı ise 7 milyon 779 bin 266 oldu.

Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2025 sonu itibarıyla 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyon 935 bin 495 oldu.

OKS'YE KATILIMCI SAYISI 7,5 MİLYON OLMUŞTU

BES'teki katılımcı sayısı 2024 sonunda 9 milyon 526 bin 390, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570,3 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı ise 137 milyar 497,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Emekli olan katılımcı sayısı da 339 bin 574 olmuştu.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında katılımcı sayısı 7 milyon 575 bin 311, katılımcıların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 724,3 milyon lira, devlet katkısı ise 5 milyar 437,5 milyon lira olmuştu.

BİR YILDA BES'TE FON TUTARI YÜZDE 78,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

2024 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 1 trilyon 227 milyar 229,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 101 bin 701 katılımcı ile tamamlamıştı.

Böylelikle 2024 sonundan 2025 sonuna kadar geçen bir yılda, BES'te toplam fon tutarı devlet katkısı dahil 893 milyar 856,8 milyon lira ve yüzde 78,4 artış gösterirken, OKS'de toplam fon tutarı da devlet katkısı dahil 42 milyar 78,5 milyon lira ve yüzde 48,3 yükseliş kaydetti.

SİSTEMİN FON BÜYÜKLÜĞÜ 1 YILDA 935 MİLYAR LİRADAN FAZLA ARTTI

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2024 yıl sonundan 2025 yıl sonuna kadar yüzde 76,3 artışla 935 milyar 935,3 milyon lira birikti.

Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 629 bin 839, OKS'de ise 203 bin 955 arttı.

Böylece, havuza yüzde 4,9 artışla 833 bin 794 kişi daha dahil oldu.

18 YAŞ ALTI BES KATILIMI 1,6 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

2025 sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların toplam fon büyüklüğü 84 milyar 983,4 milyon lira oldu.

Fon tutarının 69 milyar 999,4 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 14 milyar 984 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sistemdeki çocuk sayısı 1 milyon 640 bin 982'yi bulurken, en çok katılım 159 bin 785 ile sıfır yaşta görüldü.

Aradan geçen 1 yılda 18 yaş altı uygulamasındaki kişi sayısı yüzde 15,6 artışla 221 bin 38 artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil yüzde 147,2 yükselişle 50 milyar 599,8 milyon lira artış kaydetti.