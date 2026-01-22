Bingöl Karlıova’da besicilerin kış mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bingöl’ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, dondurucu soğuklar hakim.

Köylerde yaşayan besicilerin günlük mesaisi ise zorlu koşullarda geçiyor.

MESAİ GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLIYOR

Çetin kış koşullarında hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

HAYVANLARIN BAKIMI İÇİN ZORLU MESAİ

Yılın büyük bölümünü yaylak ve kışlak arasında geçiren besiciler, düşük hava sıcaklıklarına rağmen hayvanlarının bakım ve beslenmesini sürdürerek zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Öte yandan besicilerin yaylalara çıkardığı küçükbaş hayvanların oluşturduğu manzara, doğayla iç içe görsel bir şölen sundu.