Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

En çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, 31 bin doların altına inerek 10 aydan bu yana en düşük seviyesini görerek yatırımcısını üzdü. Para birimi bugün ise 31 bin 905 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin kripto para birimleri içindeki ağırlığını korurken, küresel ekonomi içindeki yaşanan risklerin etkilerinden eşik değer olarak gösteriler 33 bin doların altına hızla gerileyerek 31 bin doların altını gördü.

Kripto para kayıpları artıyor

Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.



Bitcoin'in değeri küresel ekonomide yaşananlardan etkilendi

Kripto para birimi Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi.

Son 24 saatte yüzde 10 eridi

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Böylece para biriminin fiyatı, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Ethereum da düşüşte

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi.