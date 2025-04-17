Bitcoin toparlanma aşamasına girdi

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Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 0,65 ve 545,7 dolar artışla 84.483 dolara yükseldi.
Bitcoin, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından 109 bin dolar rekor kırmıştı.
Para birimi, 17 Nisan'da 84 bin 999 dolara kadar yükseldi.
Altın ise güvenli liman özelliği ile rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor.
BELİRSİZLİK KRİPTO PARADA DALGALANMAYA NEDEN OLDU
ABD'nin 185 ülkeye getirdiği gümrük tarifeleri nedeniyle ise oluşan belirsiz ortam nedeniyle Bitcoin'in seyri tersine dönmüştü.
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