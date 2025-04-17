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Bitcoin toparlanma aşamasına girdi

Bitcoin toparlanma aşamasına girdi ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin'i destekliyor ancak tarifelerin oluşturduğu belirsizlik para biriminde kan kaybına neden oluyor. Ancak Bitcoin'de son bir haftadaki yükseliş seyri de gözlerden kaçmıyor.