Enflasyon verisi beklenirken altın ve döviz fiyatları: 3 Mart'ta piyasalar

Orta Doğu'ya yaşanan sıcak gelişmeler altın fiyatlarını zirveye çıkardı. Bugün ayrıca TÜİK tarafından şubat ayı enflasyon verisi açıklanacak. Veri öncesinde, döviz kurunda ve altında sınırlı artışlar yaşanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ONS ALTIN
Son dönemde yükseliş seyrine geçen ons altın, sabahın ilk saatlerinde 5 bin 377 dolara kadar çıktı. Ons altın gün başlangıcında ise 5 bin 315 dolardan işlem görüyor.
Gram altın 3 Mart 2026’da haftanın ikinci iş gününde 7 bin 604 liraya kadar yükseldi. Gram altın günün başlangıcında ise 7 bin 519 liradan satılıyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 519 lira
Çeyrek altın: 12 bin 744 lira
Cumhuriyet altını: 51 bin 939 lira
Tam altın: 51 bin 20 lira
Yarım altın: 25 bin 612 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 43,9806 lira
Euro: 51,3488 lira
Sterlin: 58,4953 lira
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)