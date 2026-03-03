Enflasyon verisi beklenirken altın ve döviz fiyatları: 3 Mart'ta piyasalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.

ONS ALTIN

Son dönemde yükseliş seyrine geçen ons altın, sabahın ilk saatlerinde 5 bin 377 dolara kadar çıktı. Ons altın gün başlangıcında ise 5 bin 315 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 3 Mart 2026’da haftanın ikinci iş gününde 7 bin 604 liraya kadar yükseldi. Gram altın günün başlangıcında ise 7 bin 519 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 519 lira

Çeyrek altın: 12 bin 744 lira

Cumhuriyet altını: 51 bin 939 lira

Tam altın: 51 bin 20 lira

Yarım altın: 25 bin 612 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 43,9806 lira

Euro: 51,3488 lira

Sterlin: 58,4953 lira