BKM: Sınır ötesinde TROY'un ihracı için ilk temas kuruldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, kart sayısı ve harcamaları ile ilgili bilgi verdi.

Deniz, günlük ortalama narcamaların 70 milyar lira, internetten yapılan ödemelerin yüzde 30 ve mağaza içi temassız ödemelerin ise yüzde 80 olduğunu vurguladı.

2025 yılında yıllık olarak kredi kartlarının yüzde 9, banka kartlarının yüzde 13 ve ön ödemeli kartların yüzde 8 oranında arttığını belirten Ozan Deniz, yerli kartın dünyaya yayılımı ile ilgili olarak da şu açıklamada bulundu:

"TROY KARTTA 67 MİLYON KARTA ULAŞTIK"

"(Ağustos itibarıyla TROY logolu kart) 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik. Sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hatta ilk temaslarımıza da başladık."