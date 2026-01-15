Boost The Future Demo Day’de 7. dönem girişimleri sahne aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Boost The Future Girişim Hızlandırma Programı’nın 7. dönemi, girişimcilik ekosisteminin önde gelen paydaşlarını bir araya getiren Demo Day etkinliğiyle tamamlandı. Programa seçilen 8 teknoloji girişimi, üç ay süren yoğun mentorluk, atölye çalışmaları ve kurucu forumlarının ardından iş modellerini ve büyüme hedeflerini sahnede paylaştı.

“GİRİŞİMCİLERİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Demo Day’de değerlendirmelerde bulunan Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, girişimcileri desteklemeyi toplumun ve ekonominin geleceğini güçlendiren bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “Boost The Future ile birlikte öğrenen, birlikte büyüyen ve geleceği birlikte tasarlayan bir programa imza attık. Yedi yıldır bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken yarının iş yapış biçimlerini şekillendirecek girişimleri destekliyoruz. Doğru mentorluk, güçlü bir ağ ve güvenilir iş ortaklıklarının, fikirleri sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürdüğüne inanıyoruz.” dedi.

“DOĞRU ÖLÇEKLENMEYE HAZIRLAYAN BİR PROGRAM”

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise yapay zekâ çağında rekabetin dinamiklerine dikkat çekerek, “Startup dünyasında değer yalnızca bugünün gerçekleriyle değil, geleceğe duyulan inançla şekilleniyor. Hızlı adapte olabilen, niş alanlarda derinleşen ve lokalden globale değer üretebilen girişimler öne çıkıyor. Boost The Future, yedi yıldır girişimcilere uzun vadeli uyum, sürdürülebilir finansal yapı ve global düşünme refleksi kazandıran; onları yalnızca büyümeye değil, doğru şekilde ölçeklenmeye hazırlayan bir program.” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKTI

Boost The Future’ın 7. dönem Demo Day sahnesinde yer alan girişimler; yapay zekâ, veri analitiği, sağlık teknolojileri, insan kaynakları ve hukuk teknolojileri gibi farklı alanlarda geliştirdikleri çözümlerle dikkat çekti. İş süreçlerini sadeleştiren ve verimliliği artıran bu girişimlerin ortalama şirket yaşı 2, ortalama kurucu yaşı ise 35 oldu. Girişimler bugüne kadar toplam 4,7 milyon ABD doları yatırım topladı.

DEMO DAY’DE SUNUM YAPAN GİRİŞİMLER

Beeasist: Hizmet sektöründeki KOBİ’lerin satış ve operasyonlarını uçtan uca yöneten yapay zekâ destekli B2B2C SaaS platformu

Datablast: Akıllı veri yönetimi, gelişmiş analiz ve yapay zekâ destekli içgörü üretimini tek platformda sunan teknoloji girişimi

HaloScape: Giyilebilir teknolojiler, IoT sağlık cihazları ve biyokimyasal verileri bir araya getiren yapay zekâ tabanlı sağlık uygulaması

HrPanda: İşe alım süreçlerini uçtan uca yöneten yapay zekâ destekli yeni nesil aday takip sistemi

Marqby: Fikri varlık süreçlerini dijitalleştiren hukuk teknolojileri platformu

Novus: Kodlama gerektirmeden yapay zekâ ajanlarıyla iş akışları ve otomasyonlar oluşturan teknoloji girişimi

Skymod Teknoloji: Güvenli ve özelleştirilebilir yapay zekâ projeleri geliştirme platformu

Viseur AI: Sağlık sektöründe hastalıkların daha doğru teşhis edilmesini hedefleyen yapay zekâ tabanlı SaaS çözümleri

BOOST THE FUTURE’DA 7 YILDA GÜÇLÜ ETKİ

Boost The Future Programı, yedi yılda girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir etki yarattı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen toplam 82 girişim programdan mezun olurken, 160 saatin üzerinde atölye, 220 saati aşkın mentorluk ve 72 saatlik kurucu forumları gerçekleştirildi.

Program mezunları arasında yer alan girişimler, ciro büyümeleri ve küresel müşteri tabanlarıyla dikkat çekiyor. 6. dönem mezunlarından Eachlabs 1,8 milyon ABD doları yatırım alarak son bir yılda 23 kat ciro büyümesine ulaştı. 2. dönem mezunu Wask’ın yıllık düzenli geliri 2,3 milyon ABD dolarına yükselirken, gelirlerinin yüzde 98’i global pazarlardan elde edildi. 4. dönem mezunlarından Co-one ise 1,1 milyon ABD doları yatırım alarak son bir yılda üç yeni pazara açıldı ve ciro büyümesini üç katına çıkardı.

Boost The Future Demo Day, bu yıl da yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açarken, Türkiye girişimcilik ekosistemi için ilham veren bir buluşma noktası olmayı sürdürdü.