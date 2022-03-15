Borsa İstanbul, DİBS vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, VİOP’ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtığını duyurdu.

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerini, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açtığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha iyi yönetebilmesi ve tahvil ve bono piyasalarındaki derinliğin artırılabilmesi için DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerinin işleme açıldığı belirtildi.

DAYANAK VARLIKLARI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıklarının 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.