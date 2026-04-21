TOBB ve ABD Ticaret Odası iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.

TOBB ve ABD Ticaret Odası iş birliği mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi.

TOBB ve ABD Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son durumu ile ticaret ve yatırım iş birliklerine yönelik adımlar ele alındı.

ABD TİCARET ODASI, İŞ DÜNYASININ ORTAK SESİ

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Oda'nın, ABD iş dünyasının global sesi olduğunu, Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Toplantı sonunda, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin şu açıklamada bulundu:

TOBB ve ABD Ticaret Odası ile çalışma yemeği ve iş birliği mutabakat zaptı imza töreninde bir araya geldik. İmzalanan Ortak Mutabakat Zaptı, ekonomik iş birliğimizi daha ileri taşıma irademizin somut bir adımı oldu.

39 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine çıkarırken; yeşil ve dijital dönüşüm odağında, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Türkiye, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla yatırımcılar için güvenilir bir merkez olmayı sürdürürken; enerjiden dijital ekonomiye, savunmadan üçüncü ülkelerde ortak projelere kadar geniş bir alanda güçlü bir iş birliği potansiyeli sunuyor.

Bu vesileyle, başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı-Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; iş birliğimizin güçlenerek sürmesini temenni ediyorum.