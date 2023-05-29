Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı Borsa, Türkiye için önemli bir yatırım portalı. Seçimlerin Borsa'ya etkisinin ne olacağı merakla beklenirken değer kazanarak güne başlaması olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre görevine devam edecek. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. Seçimlerin ardından piyasaların merak ettiği bir konu da Borsa'nın durumu oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapatmıştı. Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Bankacılık endeksi arttı Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. En fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik oldu Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.980 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Gözden Kaçmasın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Haberin Detayları