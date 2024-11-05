Borsa İstanbul: TÜPRAŞ hisseleri işlemlere geçici süre kapatıldı

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Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri'nde (TÜPRAŞ) yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı.

TÜPRAŞ'IN KAP'A AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TÜPRAŞ TESİSLERİNDE BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"TATBİKAT YAPILIYORDU"

Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı bildirilirken, yaralının da olmadığı öğrenildi. Patlamanın çevre ilçelerden de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

"ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlama sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi.

Yapılan yeni açıklamaya göre ise patlamada 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.