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    Borsa İstanbul, yukarı adım kuralını devam ettiriyor

    Borsa, 14 Eylül'den bu yana uygulamaya koyduğu açığa satışta yukarı adım kuralını devam ettiriyor.
    • 26.09.2022 - 09:06
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    Borsa İstanbul, yukarı adım kuralını devam ettiriyor

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-23 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    KAP'ta yayınlandı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    Yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    En son gerçekleştirilen işlem fiyatından daha yüksek bedelle işlem yapılacak

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    Borsa İstanbul, yukarı adım kuralını devam ettiriyor #1

    İşaretlemeye dikkat

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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