Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor! Borsayı yükseltecek etkenler Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla birlikte yabancı yatırımcının ilgisi tekrar Türkiye'ye yöneldi. Peki Borsa İstanbul tarafında endeksin tekrar yükselmesini neler sağlayabilir? Detaylar haberimizde...

Özel Haber

Son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Faizlerin düşmesi ve koronavirüs pandemisinin ardından yatırımcılar borsaya yönelmişti.

Halka arzların cazip bir gelir kaynağı olmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 8,5 milyon kişiye ulaştı.

Türk yatırımcı Borsa İstanbul'a yöneldi

Pandemi döneminde uygulanan para politikalarına endeksli olarak yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan çekilirken Türk yatırımcı için yeni bir dönem başladı.

2020 yılında Merkez Bankası'nın yaptığı swap anlaşmaları çerçevesinde TL satmak ve TL karşılığında döviz almak zor bir hale geldi.

2020 yılında yabancı yatırımcı çekildi

Döviz kurlarındaki baskıyı azaltan bu hamleyle birlikte TL cinsinden borçlarının vadesi gelen fonlar, TL’ye erişemeyince Borsa İstanbul’daki hisselerini satarak TL elde etmeye çalıştı.

Ağustos 2020’den itibaren yabancıların borsadaki payı giderek azaldı.

Bu süreçten itibaren yabancı yatırımcıların çekilmesiyle Borsa İstanbul adeta coştu.

Halka arzlara yoğun ilgi

Borsaya ilgi göstermeyen vatandaşlar halka arzlarla Borsa'ya yöneldi.

2020’de 8 şirket halka arz edilirken, bu sayı 2021’de 52’ye, 2022’de 40’a, 2023’te 49’a yükseldi.

Bu şekilde, 2020’de 2 milyon olmayan bireysel yatırımcı sayısı, 2023’te 8,5 milyona dayandı.

Yabancı yatırımcı tekrar Türkiye'de

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin çalışmalarıyla yabancı yatırımcıların ilgisi tekrar Türkiye'ye yöneldi.

Son 1 aydır, Borsa’ya yabancı girişi yeniden başladı.

1 milyar dolar sermaye girdi

Aralık ayının ilk haftasında Borsa’ya 562 milyon dolar yabancı sermaye geldi.

Yabancılar, kasımın son haftasında da 376 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Yabancı yatırımcının ilgisi artarken bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'u neler bekliyor...

Borsayı yükseltecek nedenler

2024 yılına girme aşamasındayken Borsa İstanbul'un yükselmesine neden olacak 4 maddeyi şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Merkez Bankası rezervleri 142 milyar dolara yükseldi. Güven ortamının oluşmasıyla birlikte yabancı yatırımcının ilgisi daha yüksek seviyelere çıkacak.

2- FED’in faiz kararları sabite döndü. Analistler, FED'in 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren faizleri düşürmeye başlayacağını ifade etti.

3- Dış politikada uygulanan çalışmalar. Türkiye son dönemde uyguladığı yapıcı dış politikasıyla kazan-kazan ilişkisini ön planda tutuyor.

4- Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için yapılan detaylı operasyonlar. Özellikle yabancı organize suç örgütü liderlerine yapılan operasyonlarla Türkiye gri listeden çıkmaya hazırlanıyor.

2024 yılında Borsa İstanbul'u neler bekliyor

2024 yılını henüz tahmin etmek için erken... 2024 yılı birçok siyasi olay da beraberinde getirecektir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce açıklamıştı, 2024 yılında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna atıfta bulunarak, Putin’in Türkiye ziyareti ve tahıl koridoruna ilişkin açıklamaları, ABD’nin Türkiye ilişkileri, F-16 gelişmeleri takip edildi. 2024’te İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ve yerel seçimlerle ilgili süreç piyasalar açısından ön planda olacaktır.

Küresel bazda baktığımızda Fed’in faiz artırımlarına ara verip, faiz indirimlerine ne zaman gireceğine dair tartışmalar ocak ayı içerisinde şekillenecektir. 2024 yılında faizlerde yükseliş eğilimi devam ettiği sürece, faiz ve altındaki hareketlilik borsa tarafında baskılanmayı beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin kredi notunda bir artış olursa bu sürpriz gelişme domino etkisi yapabilir. Seçimlere kadar süreç içerisinde endekste aşağı hareket ve yukarı hareketler devam edecektir.