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    Borsada açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

    ABD'nin enflasyon verisinin açıklanmasının ardından doların geldiği nokta itibariyle borsadaki yatırımcının satışları artırmasının daha büyük bir kayba neden olmaması için kural devreye girdi.
    • 15.09.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:55
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    Borsada açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını bugünkü seansta da uygulayacak.

    Karar KAP'ta yayınlandı

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    Yukarı adım kuralı bugünkü seansta da uygulanacak

    AA'nın haberine göre, söz konusu paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de geçerli #1

    İşaretlemelere dikkat

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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