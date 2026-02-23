Bosch Türkiye tarihinde bir ilk! Kars'ta hizmet vermeye başladı

Bosch Car Service, Kars’ta hizmete giren Akhanlar Otomotiv ile Türkiye’nin 81 ilinin tamamına ulaşarak yaygın hizmet ağını tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch Grubu’nun bir parçası olan Bosch Car Service, Türkiye’deki gelişim stratejisinde tarihi bir başarıya imza attı. Kars’ta kapılarını açan Akhanlar Otomotiv Bosch Car Service, markanın 81 ilin tamamında 385 şubesiyle hizmet verme vizyonunu gerçeğe dönüştürerek Türkiye genelindeki kapsayıcılığı üst seviyeye taşıdı.

“TÜRKİYE’NİN HER ŞEHRİNDE HİZMET VEREBİLMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

Bosch Car Service’in ulaştığı bu önemli dönüm noktasının Bosch’un Türkiye’deki yüz yılı aşkın köklü geçmişi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, şöyle dedi:

Bu önemli başarının mimarları Bosch Car Service’lerde çalışanlar ve Bosch ekipleridir. Türkiye’nin her bir şehrinde aynı standart ve özveriyle çalışılması neticesinde 81 ilde markamız temsil edilebiliyor. Türkiye’nin her yerinde hizmet verebilmekten gurur duyuyoruz. Herkese çalışmaları için teşekkür ediyorum.

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINDA ARAÇ SAHİPLERİNE KÜRESEL STANDARTLARDA HİZMET VEREBİLMEK”

2002 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen otomotiv tamir servis zincirlerinden biri olan Bosch Car Service, üç yıl önce 81 il vizyonuyla hareket ederek servis sayısını artırırken mevcut ağın kurumsal dönüşümü çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

Türkiye & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, bu gelişim süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bosch Car Service olarak hedefimiz, Türkiye’nin neresinde olursa olsun her bir araç sahibine dünya standartlarında, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak. Son olarak Kars’ta Akhanlar Otomotiv ile 81 ilin tamamına ulaşmış olmamız, bu vizyonumuzun ve Türkiye pazarına verdiğimiz önemin en somut göstergesi." Türkiye genelindeki servis noktaları, her marka ve model araca üretici garantisini bozmadan Bosch’un küresel kalite standartlarıyla bakım ve onarım hizmeti sunuyor.

Türkiye’nin en yaygın bağımsız servis organizasyonlarından biri olan Bosch Car Service, genişleyen ağıyla birlikte teknolojik dönüşümü de ülkenin her köşesine taşıyor. Uzman ekiplerini küresel eğitimlerle destekleyen marka, Kars’taki yeni merkez de dahil olmak üzere tüm hizmet noktalarını Bosch’un dijital ekosistemi ve yüksek kalite standartlarıyla donatıyor. Bu sayede araç sahipleri, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, araç üreticisi garantisi bozulmadan profesyonel servis hizmeti alabiliyor.

81 il vizyonu kapsamında, servislerin araç kabul alanlarından müşteri bekleme salonları ve atölyelerinin yenilenmesine kadar her aşamada iş ortaklarına destek veriyor. Arslan, servis standartlarını nasıl koruduklarını şu sözlerle detaylandırdı:

Tüm servislerimizin ihtiyacı olan teknik ve teknik dışı eğitimlere katılmasını sağlıyoruz. Ekiplerimizle saha ziyaretleri yaparak açık denetimler gerçekleştirirken gizli müşteri denetimlerimizin de sayısını artırdık. Dijital ekosistem projelerimizi hayata geçirerek servislerimizin operasyonel verimliliğini yükseltirken, bu projelerle Bosch Car Service’lerde ağırladığımız müşterilerimize ‘Yaşam için teknoloji’ felsefemizle daha farklı hizmetler sunabiliyoruz.

BOSCH MOBİLİTE EKOSİSTEMİ İLE DİJİTAL VE OPERASYONEL GÜÇ

Bosch, 81 ile yayılan bu büyüme yolculuğunda mobilite ekosistemindeki küresel birikimini ve teknolojik gücünü tüm iş ortaklarının kullanımına açıyor. Hizmet kalitesini standartlaştırmak adına; Bosch Mobilite Eğitim Akademisi’nin uzmanlık eğitimleri, yüksek kaliteli yedek parça çözümleri ve modern servis ekipmanları ağ genelinde bir bütün olarak sunuluyor. Dijitalleşmeyi odağına alan Bosch Car Service, Google entegrasyonuna sahip 'Benim Servisim Bosch Car Service' online randevu sistemiyle müşteri deneyimini kolaylaştırırken, B2B platformları üzerinden işleyen entegre sipariş sistemleriyle de operasyonel süreçleri çok daha verimli bir yapıya kavuşturuyor.

Bu güçlü altyapı sayesinde araç sahipleri, Türkiye’nin her noktasında araç üreticisi garantisi korunarak dünya standartlarında profesyonel servis hizmetine ulaşabiliyor.