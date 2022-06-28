Brent petrol, 112,86 dolarda

G7 zirvesinde Rusya'ya karşı alınan kararlar, emtiaların fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolün fiyatı dün 116,08 dolar seviyesindeyken günün sonunda 110,98 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 arttı

Almanya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda bugün yüzde 1,7 artışla 112,86 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,37 dolardan alıcı buldu.

G7, Ukrayna'ya destek sözü verdi

G7 ülkeleri, Ukrayna'ya "gerektiği sürece" mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verirken, Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağına yönelik taahhütte bulundu.

Rusya'nın petrol gelirlerinin azaltılması hedefleniyor

Değerlendirilen yaptırım kararları arasında Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması bulunuyor. Liderler, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlara karşı ülkenin hala ciddi petrol gelirine sahip olmasının önüne geçmek istiyor.

"Rus petrolünün alım ve satımında tavan fiyat uygulanmasının hayata geçirilmesi zor"

Uzmanlar, özellikle Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük alıcıları haline gelmişken Rus petrolünün alım ve satımında tavan fiyat uygulanmasının hayata geçirilmesinin oldukça zor olacağını savunuyor. Öte yandan tavan fiyat uygulamasının, Rus petrolünün taşınmasında yer alan Batılı bankacılık, sigortacılık ve nakliyat şirketlerine baskı uygulanarak hayata geçirilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca, söz konusu yaptırım kararının alınması karşısında Rusya'yı G7 ekonomilerine karşı petrol ve rafineri ürünleri ihracatını durdurmaktan alıkoyan herhangi bir sınırlamanın olmayacağı belirtiliyor.

Piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı

Öte yandan piyasalar, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. Grubun bu karara bağlı kalması küresel arz daralması endişelerine neden olarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan OPEC üyesi Libya, Sirte Körfezi'nden yapılan ihracatın, üretimi olumsuz etkileyen gösteriler nedeniyle 72 saat içinde durdurulabileceğini duyurdu. Ekvator'un da hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 48 saat içinde petrol üretimini tamamıyla durdurabileceğini açıklaması arz tarafında yaşanan endişeleri artırıyor.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 113,18 ile 113,49 dolar aralığının direnç, 112,32 ile 111,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.