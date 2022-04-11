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    Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolarda

    Küresel piyasaların belirleyici verilerinden birisi olan Brent petrolün varil fiyatı haftaya 100,8 dolardan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 11.04.2022 - 11:11
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    Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolarda

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkiliyor.

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolarda

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol

    Japonya'nın acil rezervi piyasaların istikrarı için kullanımda

    Japonya da acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak.

    Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanmanın devam etmesinin de talebi kısıtlayacağı beklentisiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.

    Brent petrol

    Rusya'dan petrol tedariki devam ediyor

    Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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