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    Brent petrolün varil fiyatı 103 dolarda

    Fiyatlamaların odağındaki emtialardan biri olan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 103 dolar oldu.
    • 28.07.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:39
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    Brent petrolün varil fiyatı 103 dolarda

    Piyasalarda dün 102,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü tamamladığında 101,67 dolar seviyesindeydi. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkisi ile 103 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,56 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,56 dolardan alıcı buldu.

    ABD'de ticari petrol stokları geriledi

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.

    AA'nın haberine göre söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

    Fed Başkanı Powell'in açıklamaları fiyatı destekledi

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

    G7 ülkelerinin, AB'nin Rus petrolünün deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe girdiği 5 Aralık'a kadar Rus petrol ihracatında bir fiyat sınırlama mekanizması oluşturmayı hedeflediğine yönelik haber akışı da arzın daralacağı endişelerine neden olarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

    petrol

    G7, Rusya petrolüne karşı tavan fiyat uygulaması kararı almıştı

    Almanya'da geçen ay düzenlenen ve dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, ülkeler Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağına yönelik taahhütte bulunmuştu. Değerlendirilen yaptırım kararları arasında Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması da bulunuyordu.

    Brent petrolde teknik olarak 103,16 ile 103,37 dolar aralığının direnç, 102,60 ile 102,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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