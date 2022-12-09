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Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, tüm fiyatlamaların ortasında yer aldığı için günlük olarak yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,67 dolardan işlem görüyor.