Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar

Küresel enerji krizinde fiyatların belirlenmesine aktif rol oynayan Brent petrolün varil fiyatı, sınırlı oranda düşüş ve yükselişlerle yatay seyrini koruyor.

Cuma günü 96,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 95,83 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 89,75 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

OPEC+ grubunun eylül ayı için aldığı karar arz endişelerini artırdı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

Petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz-5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

AA'nın haberine göre öte yandan, resesyon beklentilerinin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de koronavirüs vaka sayılarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 95,85 ile 96,47 dolar aralığının direnç, 95,23 ile 94,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.